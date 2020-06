In seiner Sitzung am 17. Juni 2020 beschloss der Rat der Gemeinde Hünxe diese Resolution in überparteilicher Einstimmigkeit.

Resolutionsantrag der Fraktionen im Rat der Gemeinde Hünxe der CDU, SPD, Bündnis‘90/Die Grünen, UWH und FDP sowie der Ratsmitglieder Ralf Lange, Markus Kempmann, Stephan Barske und Wolfgang Schüring

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

hiermit beantragen wir folgenden Resolutionsantrag auf die Tagesordnung der heutigen Sitzung des Gemeinderats zu nehmen und einen entsprechenden Beschluss zu fassen:

Resolutionsbeschluss

1. Der Rat der Gemeinde Hünxe stellt fest, dass der durch Kunstflug verursachte Lärm für die Anwohnerinnen und Anwohner der Gemeinde Hünxe eine Belastung ist.

2. Der Rat der Gemeinde Hünxe unterstützt im Rahmen seiner rechtlichen und politischen Möglichkeiten die Betroffenen darin, die Belastungen durch den Kunstflug einzuschränken.

3. Der Rat der Gemeinde Hünxe fordert die Bezirksregierung Düsseldorf auf, eine aktuelle Lärmmessung durchzuführen. Ferner fordert die Gemeinde Hünxe die Landesregierung auf, sich in ein Gesetzgebungsverfahren einzubringen mit dem Ziel, die bestehenden Gesetze und Verordnungen derart zu ändern, dass die Lärmbelastungen für die Anwohnerinnen und Anwohner reduziert wird.

4. Der Rat der Gemeinde Hünxe beauftragt die offiziell bestimmten Vertreter der Gemeinde Hünxe in den Gremien der Flugplatzgesellschaft, für eine Einschränkung des Kunstfluglärms einzutreten.

Mit freundlichen Grüßen

Horst Meyer

für die SPD-Fraktion

Michael Wefelnberg

für die CDU-Fraktion

Heike Kohlhase

für die Bündnis'90/Die Grünen-Fraktion

Jürgen Kosch

für die UWH-Fraktion

Heinz Dickmann

für die FDP

Ralf Lange, Markus Kempmann, Stephan Barske, Wolfgang Schüring

als Ratsmitglieder bzw. Einzelvertreter