Wilhelm Windszus, Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes Hünxe, hatte zur Jahreshauptversammlung mit Neuwahl des Vorstandes eingeladen. Als Vorsitzender wurde er mit 100 % bestätigt. Die beiden stellvertretenden Gemeindeverbandsvorsitzenden stellen nun der neugewählte Klemens Hoffmann, als Nachfolger des aus Altersgründen nicht mehr kandidierenden Kaspar Bruckmann, sowie die in dieser Funktion wiedergewählte Ingrid Meyer. Finanzreferentin bleibt Adelheid Windszus. Neuer stellvertretender Finanzreferent wurde Christopher Horstmann (als Nachfolger für Kaspar Bruckmann). Wiedergewählt wurden der Schriftführer Ernst-Alfred Mols, der Mitgliederbeauftragte Marcus Rohrbacher, sowie die Beisitzer Rezia Mols, Christopher Horstmann, Tanja Pollmann, Andreas Preuß und Simon Kubinski.

Sabine Weiss, Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, hielt eine engagierte Rede über ihre Arbeit in Berlin und in ihrem Wahlkreis. Sie beobachtet immer mehr, wie sich Rot-Rot-Grün annähern. Eine solche Koalition wäre fatal für Deutschland. 52 Jahre war die Union mit in der Regierung und hat Deutschland in all den Jahren aufgebaut. „Wir haben in Europa das beste Sozialsystem und das beste Gesundheitssystem. In Deutschland ist das Bildungssystem unentgeltlich. Wir können stolz auf Deutschland sein.“ Mit einer Motivationsrede endete Sabine Weiss und betonte, dass bis zur letzten Minute der Wahlkampf offensiv geführt werden muss. Damit hatte Sabine Weiss voll die Stimmung der anwesenden Mitglieder getroffen. In der anschließenden Diskussion beantwortete sie viele Fragen und nahm einige Anregungen der Mitglieder mit nach Berlin.