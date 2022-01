In einer gemeinsamen Initiative fordern die Fraktionsspitzen von CDU und SPD den Ausbau der Infrastruktur für E-Mobilität in Hünxe weiter zu forcieren. Die Basis dieser gemeinsamen Initiative ist der am 01.09.2021 beschlossene CDU-Antrag im Haupt-, Finanz- und Liegenschaftsausschuss.

Die Kommunalpolitiker stellen fest, dass es in der Gemeinde Hünxe zu wenige Ladesäulen im öffentlichen Raum gibt, um das bundesweit angestrebte Ziel einer Förderung der Elektromobilität zu erreichen. „Es ist sehr zu begrüßen, dass sich einzelne Mittelständler dieses Thema angenommen haben, aber mit jeweils nur einer Ladesäule, die demnächst in Bruckhausen und Drevenack entstehen sollen, kommen wir nicht besonders weit, wenn wir die ehrgeizigen Ziele der Verkehrswende erreichen wollen“, konstatieren die beiden Fraktionsvorsitzenden Horst Meyer (SPD) und Dr. Michael Wefelnberg (CDU).

Die Politiker wollen daher gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung die Erstellung weiterer Ladesäulen vorantreiben. Die bereitgestellten Fördermittel des Landes sollten genutzt werden. Des Weiteren rechnet die Politik damit, dass in diesem Jahr seitens des Bundesumweltministers Fördertöpfe entstehen, die zu diesem Zwecke für Hünxe genutzt werden könnten. „Hier müssen wir Augen und Ohren aufhalten, um an die entsprechenden Mittel zu gelangen.“ Für die Realisierung, so die Beiden, ist in erster Linie ein Versorgungsunternehmen zuständig. „Dafür haben wir in Hünxe die Gemeindewerke, aber natürlich sei auch der Mittelstand weiterhin herzlich willkommen, sich hier zu engagieren.“ Mit der allgemeinen Entwicklung Schritt zu halten für unsere Gemeinde heißt es also auch beim Ausbau der Elektromobilität.