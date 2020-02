Zu gleich drei Dorfwerkstätten laden die Hünxer Sozialdemokraten in den Ortsteilen Bruckhausen, Hünxe und Drevenack in den kommenden zwei Wochen ein. Dort können Bürger ihre Themen und Ideen für die Gemeinde diskutieren.

Bürgerwahlprogramm

Die Ergebnisse fließen in das Bürgerwahlprogramm ein, das die SPD zur Kommunalwahl am 13. September 2020 schreibt. Der designierte SPD-Bürgermeisterkandidat Volker Marquard wird unter der Überschrift „Anpacken. Für unser Hünxe.“ einen kurzen Impuls über seine Ziele für die Gemeinde geben.

"Jeder kann sich einbringen"

„Mit der Wahl des Gemeinderates im September werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Politik und Menschen müssen Hand in Hand gehen. Deshalb schreiben wir ein Bürgerwahlprogramm, in das die Anliegen und die Ideen der Menschen in Bruckhausen, Bucholtwelmen, Drevenack, Gartrop-Bühl, Hünxe, Hünxerwald und Krudenburg einfließen. Unsere Dorfwerkstätten bilden dazu ein Herzstück in diesem Prozess. Denn hier stehen die Bürger, die Vereine und Organisationen in der Gemeinde im Mittelpunkt. Jeder kann sich einbringen und teilnehmen“, erklärt SPD-Vorsitzender Jan Scholte-Reh.

Online-Befragung



Eine Grundlage für die Dorfwerkstätten werden dabei die Zwischenergebnisse der noch laufenden „großen Hünxe-Umfrage“ sein (Online-Befragung auf: www.wir-in-huenxe.de) . Die Teilnahme an dieser Online-Umfrage ist noch bis Sonntag, 1. März, möglich.

Dorfwerkstatt-Termine

Den Auftakt macht die SPD mit der Dorfwerkstatt für Bruckhausen und Bucholtwelmen am Montag, 17. Februar, um 19 Uhr in der Gaststätte Rühl.

Am Dienstag, 18. Februar, findet die Dorfwerkstatt für Hünxe, Hünxerwald und Gartrop-Bühl um 19 Uhr im STV-Vereinsheim statt.

Am Donnerstag, 27. Februar, sind – mit Rücksicht auf das karnevalistische Treiben – die Drevenacker und Krudenburger um 19 Uhr in die Gaststätte Alt-Peddenberg eingeladen.

An jeder Dorfwerkstatt nimmt teil ...

Neben dem designierten SPD-Bürgermeisterkandidaten Volker Marquard werden die Kreistagskandidatin Waltraud Schilling sowie der Vorsitzende Jan Scholte-Reh und Fraktionschef Horst Meyer an jeder Dorfwerkstatt teilnehmen.

Fantasie-, Mecker- und Realisierungsphase

Zu Beginn sammeln die Teilnehmer in der „Fantasie- und Meckerphase“ Ideen für Zukunftsthemen, wie Wohnen, Bildung oder Mobilität. Anschließend kommen die Teilnehmer an Thementischen zusammen und diskutieren die Ideen in der „Realisierungsphase“ auf ihre Machbarkeit hin. Die SPD-Ratskandidaten der jeweiligen Ortsteile übernehmen die Moderation der Thementische und halten die Ergebnisse schriftlich fest.

Die Ergebnisse und Infostände

Die Ergebnisse der Dorfwerkstätten und der Online-Umfrage werden im März weiter ausgewertet und zu einem Bürgerwahlprogramm verdichtet, das spätestens Anfang April vorgestellt werden soll. Anfang März sollen außerdem Infostände in den drei Ortskernen mit den Ratskandidaten stattfinden.