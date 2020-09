Auf Antrag der FDP hatte der Gemeinderat den Bürgermeister beauftragt, für die Errichtung einer Tagespflegeeinrichtung und die Schaffung barrierearmer Wohnungen im Ortsteil Drevenack zu sorgen. Damit sollten auch in diesem großen Ortsteil Einrichtungen geschaffen werden, die sich in Hünxe und Bruckhausen bereits bewährt haben.

Auf Nachfrage von Heinz Dickmann, Parteivorsitzender der FDP, berichtete der Bürgermeister über den aktuellen Sachstand zu dem am 11.03.2020 beschlossenen Planungsauftrag. „Wir haben Gespräche mit zwei Anbietern geführt, die beide sehr daran interessiert sind, eine Tagespflege in Drevenack zu errichten“, erklärte Dirk Buschmann. In Drevenack gebe es einen Bedarf von etwa 30 Tagespflegeplätzen. Die Gemeinde Hünxe plane, an zwei zentralen Standorten des Ortsteils Gebäude zur Unterbringung von Tagesgästen zu errichten, bzw. Bestandsgebäude bedarfsgerecht umzubauen. In jedem dieser Gebäude solle für eine Tagespflege ähnlich viel Platz geschaffen werden, wie in der Einrichtung am Danziger Platz, also für etwa 10 bis 15 Personen.

„Der Bedarf ist für beide Pflegeeinrichtungen da“, stellte der Bürgermeister fest und fügte hinzu, dass die Interessenten miteinander gesprochen haben und sich gut vorstellen könnten, gleichzeitig in Drevenack tätig zu sein.