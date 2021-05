Im Rahmen des Sport- und Freizeitquartiers Bruckhausen soll auch ein Abenteuerspielplatz entstehen. Die Hünxer SPD-Ratsfraktion beantragt, dass die aktuellen Planungen zur Gestaltung der neuen Anlage vorgestellt und für die Detailplanung des vorgesehenen Spielplatzes eine Umfrage durchgeführt wird, um Wünsche und Anregungen für konkrete Spielelemente zu sammeln.

„Kinder, Jugendliche und Familien sollen sich im neuen Quartier rundum wohl fühlen. Dafür sollen Ideen aus der Bruckhausener Bevölkerung gesammelt werden und in die Detailplanung des Abenteuerspielplatzes einfließen. Schließlich soll sich das neue Sport- und Freizeitquartier zu einem wichtigen Freizeit-Hotspot für Groß und Klein entwickeln, welcher Begegnungen für alle Bruckhausener schafft. Ein attraktiver Abenteuerspielplatz als Teil des Quartiers wird ein Garant dafür sein, dass sich alle Generationen gerne dort bewegen“, ist der Bruckhausener Ratsherr und erste stellvertretende Bürgermeister, Jan Scholte-Reh, überzeugt. Der für die Sitzung des Ausschusses für Schule, Jugend, Kultur und Sport am 31. Mai gestellte SPD-Antrag sieht vor, dass für die Umfrage der Kindergarten, die Grundschule und das Jugendhaus Brucklyn eingebunden werden. Die künftigen Nutzer des Spielplatzes sollen die Chance erhaben, ihre Anregungen mitzuteilen, „damit der Besuch des Abenteuerspielplatzes auch ein echtes Abenteuer wird.“

Neues Freizeitquartier für alle Generationen

Für die SPD Hünxe ist die Planung des Sport- und Freizeitquartier zudem ein Meilenstein in der Dorfentwicklung Bruckhausen. Mit dem Quartier wird nicht nur ein wichtiger Baustein aus dem Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzept „Hünxe 2030“ umgesetzt. Das sich entwickelnde Quartier werten die Sozialdemokraten um den SPD-Fraktionsvorsitzenden Horst Meyer auch als einen Erfolg der Bruckhausener Bevölkerung. Damals hatte die SPD gegen eine geplante Wohnbebauung auf dem Sportplatz getrommelt. „Die Menschen und Vereine haben hier gemeinsam eine Veräußerung und Bebauung von Teilen des Platzes mit Wohnhäusern verhindert. In Aussicht steht nun ein einladendes neues Freizeitquartier für alle Generationen. Uns ist es wichtig, dass hier etwas von nachhaltigem Wert für die Dorfgemeinschaft entsteht, worauf die Bruckhausener stolz sein können“, so Meyer.