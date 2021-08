Die CDU-Fraktion Hünxe bittet die Verwaltung der Gemeinde Hünxe, ein Impfangebot an der Hünxer Gesamtschule in die Wege zu leiten.

Nachdem die STIKO nun die Corona-Impfung ab zwölf Jahren empfohlen hat, ist es aus Sicht der Hünxer Christdemokraten Zeit, zügig mit den Impfungen an der Hünxer Gesamtschule zu beginnen. „Wir sollten keine Zeit verlieren, denn ein weiteres verlorenes Jahr für die Schüler durch die Delta-Variante können und wollen wir uns nicht leisten“, so Dr. Michael Wefelnberg, Vorsitzender der CDU-Fraktion Hünxe.

Impfstoff stünde in den Arztpraxen und im Impfzentrum genug zur Verfügung, um ohne Zeitverzug mit dieser Aktion beginnen zu können. In Abstimmung mit dem Kreis Wesel und den örtlichen Arztpraxen müsste es machbar sein, noch in dieser Woche mit den ersten Impfungen zu beginnen.