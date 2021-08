Am kommenden Freitag, 20. August, startet in Hünxe am Rathaus die Kultur-Roadtour im Kreis Wesel. Am Samstag, 21. August ist die Tour dann zu Gast auf dem Rathausplatz in Voerde. Start ist jeweils um 15 Uhr, Ende gegen 21 bzw. 22 Uhr, alle Tourtermine sind eintrittsfrei.

Bis in den Abend hinein gibt es ein buntes, stündlich thematisch wechselndes Kultur-Programm von Kinderunterhaltung über Comedy bis hin zu abendlichen musikalischen Highlights, mit dabei viele Profi-Künstler aus der Region.

Das Programm in Hünxe startet um 15 Uhr unter dem Motto „Hits für Kids“ mit Familienzauberer Charlie Martin und der 16-jährigen Sängerin Sarah Hübers, bekannt auch aus „The Voice Kids“ und der Kika-Castingshow „Dein Song“. Um 16 Uhr treten die Saiteneinsteiger aus Hünxe auf, außerdem die Künstlerinnen Teneja sowie Ed Faye mit bandneuen eigenen Songs und Chansons.

Um 17 Uhr heißt es Comedy² mit dem Dinslakener Tim Perkovic und dem mehrfachen Kleinkunstpreisträger und „Spanier“ unter den deutschen Comedians, Helmut Sanftenschneider.

Um 18 Uhr folgen zwei Musicalprofis: Corinna De Pooter & Uwe Oberthür bringen in stilechten Outfits einen bunten Querschnitt aus der Welte der Musicals.

Eine weiteres Highlight ist um 19 Uhr die rasante ED:EL-Starflash-Show rund um große Stars des Showbiz, mit Songs von Sarah Connor, Helene Fischer, Udo Jürgens, Michael Bublé und Joe Cocker

und vielen mehr. Präsentiert wird die Show vom vielseitigen Show-Duo Dirk Elfgen & Edwina De Pooter, auch bekannt aus der TV-endung „Verrückt nach Meer“.

Um 20 Uhr erobern dann die Speedos die Bühne. Die ebenfalls TV-bekannte Rock`n`Roll-Formation gehört zu den aktivsten Bands in Deutschland: Gute Laune, mächtig viel Spaß und Tempo sind Ihr

Markenzeichen, dazu natürlich stilechte Outfits. Zum Finale des Tages spielt dann gegen 21 Uhr die Hünxer Indi-Pop-Rock Band TRAK, die als Newcomer schon seit einiger Zeit auf sich

aufmerksam machen.

Das Programm in Voerde

Auch das Programm in Voerde startet um 15 Uhr unter dem Motto „Hits für Kids“ und startet mit der 16-jährigen Sängerin Sarah Hübers aus Bocholt, bekannt auch aus „The Voice Kids“ und der Kika-Castingshow „Dein Song“. Um 16 Uhr sorgt der Shantychor Hiesfeld für maritime Töne, gefolgt

um 17 Uhr vom Dinslakener Standup-Comedian Tim Perkovic und dem „unglaublichen Heinz“.

Um 18 Uhr heißt es dann „Best of Musical“ mit den beiden Musicalprofis Corinna De Pooter & Uwe Oberthür. Sie bringen in stilechten Outfits einen bunten Querschnitt aus der Welte der Musicals.

Eine weiteres Highlight ist um 19 Uhr die rasante ED:EL-Starflash Show rund um große Stars des Showbiz, mit Songs von Sarah Connor, Helene Fischer, Udo Jürgens, Michael Bublé und Joe Cocker

uvm. Präsentiert wird die Show vom vielseitigen Show-Duo Dirk Elfgen & Edwina De Pooter, auch bekannt aus der TV-Sendung „Verrückt nach Meer“.

Zum imposanten Finale in Voerde treten die Rockin Waves auf. Die Rock-Schlagerband rund um den Kult-Sänger Andreas Lebbing steht für Hits am laufenden Band in einem ganz besonderen Sound:

Weltberühmte Rock-Songs, Gitarrenriffs und Bassläufe im einzigartigen Mix mit den beliebtesten Schlager-Hits und Hymnen von gestern und heute.

Aus Respekt vor den Künstlern bittet der Veranstalter übrigens, dass nur jeweils zum neuen Programmpunkt die Plätze gewechselt oder verlassen werden. Für die kleinen Pausen kann dann auch für das leibliche Wohl gesorgt werden.

Aktuelle Corona-Regeln

Einen Eintritt gibt es nicht, allerdings gelten zur allgemeinem Sicherheit die Regeln der aktuellen Coronaschutztverordnung, die in diesen Tagen angepasst und voraussichtlich schon zum Wochenende weiter entschärft wird. Folgende Regeln sind geplant: Besucher müssen geimpft, genesen oder einen aktuellen Test vorweisen, eine mobile Teststation ist jeweils am Veranstaltungsgelände. Außerdem werden die Besucher per App (Corona/Luca) oder per Liste registriert. Der Zutritt wird auf gleichzeitig maximal 250 Zuschauer auf Siztplätzen bzw. an

Stehtischen begrenzt. Gemeinsamen Haushalte dürfen zusammensitzen. Auf dem Gelände herrscht bis zum Platz Maskenpflicht.

Dinslaken, Wesel, Xanten, Alpen, Schermbeck, Sonsbeck und Hamminkeln sind die weiteren Stationen der „KultuRoadtour“. Alle Infos zum gesamten Programm sind zu finden unter

www.kultursommer.nrw.gen

Tour-Termine:

20.08.2021, 15-21 Uhr, Hünxe, Platz hinter dem Rathaus

21.08.2021, 15-21 Uhr, Voerde, Markt

29.08.2021, 13-20 Uhr, Dinslaken, Burgtheater (mit VO Sonntag)

09.09.2021, 15-22 Uhr, Wesel, Berliner Tor

10.09.2021, 15-21 Uhr, Xanten, Markt

11.09.2021, 13-21 Uhr, Alpen, Hinter Rathaus

12.09.2021, 14-21 Uhr, Schermbeck, Am Rathaus

25.09.2021, 15-22 Uhr, Sonsbeck, Mühlenwiese am Kastell

01.10.2021, 15-21 Uhr, Hamminkeln, Am Schloss Ringenberg