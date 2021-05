Kürzlich haben folgende Judoka ihre erste Gürtel Prüfung zum weiß-gelben Gürtel beim Budokan Hünxe abgelegt: Nicole van Peeren, Leif van Peeren, Veit van Peeren, Luke Müller, Brian Müller, Marlin Jäger und Mario Jäger.



Während die Kinder letztes Jahr noch die Möglichkeit hatten, mit Maske und Abstand ihre ersten Judoerfahrungen in der Halle zu machen, waren die Eltern und Veit, als Geschwisterkind, erst nur Zuschauer. Als in der Halle kein Training mehr möglich war, wurden kurzerhand Matten für zu Hause besorgt und die Trainer Walter Trapp und Ralf Bittscheidt führten das Training online fort. Dazu wurden die Eltern und Geschwister als Hilfen benötigt. Sie erwiesen sich dabei schnell als sehr gute Partner und fanden selbst Spaß am Judo, so dass sie aktive Mitglieder wurden und sich den neuen Gürtel fleißig erarbeiteten.

Fleißig online zu Hause trainiert

Die fortgeschrittenen jüngeren Judokas trainieren ebenfalls regelmäßig fleißig online zu Hause und bleiben somit am Ball. Aufgrund der immer komplexer werdenden Anforderungen ist für sie allerdings bei der bereits erreichten Leistungsklasse keine Online-Prüfung mehr möglich. Hier wird intensiv daran gearbeitet, dass das bereits vorhandene gute Wissen behalten und vertieft wird. Alle freuen sich auf den Zeitpunkt, wenn wieder alle zusammen auf der Matte stehen werden und das Gelernte in der Praxis mit neuen Partnern probiert werden kann.