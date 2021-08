Zwar konnten während der langen Lockdown-Zeit kein Schießsport und keine Vereinsveranstaltungen durchgeführt werden, doch haben die Schützinnen und Schützen des BSV Bruckhausen die Zeit nicht ungenutzt verstreichen lassen: „Mit viel ehrenamtlicher Tatkraft der Mitglieder und mit großzügiger Unterstützung unserer Sponsoren haben wir in Eigenarbeit einen Vogelstand gebaut und vor kurzem fertiggestellt. Damit erweitern wir unser Schießsport- und Wettbewerbsangebot um eine weitere Attraktion“, berichtet der neue Oberst und 1. Vorsitzende Jens Geßmann aus Bruckhausen.

Jetzt wollen die Bürgerschützen den neuen Vogelstand angemessen einweihen und laden daher zu ihrer offiziellen Feierlichkeit an ihrem Vereinsheim an. Am 28. August, 13.00 Uhr, am Schützenhaus (Am Lindenkamp 9, 46569 Hünxe) erfolgt die offizielle Begrüßung. Ab 14.00 Uhr kann sich dann jeder am neuen Vogelstand versuchen und mit einer Startgebühr von 2 Euro in den Wettkampf um Flügel, Kopf und Rumpf versuchen. Für das leibliche Wohl sowie Musik ist besorgt. Neben den Vereinsmitgliedern sind auch Ehrengäste aus der lokalen Politik, den befreundeten Schützenvereinen sowie aus den Bruckhausener Vereinen und Institutionen eingeladen. „Alle Interessierten sind herzlich Willkommen. Wir freuen uns auf eine schöne Veranstaltung“, so Geßmann.

Die aktuellen Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung würden konsequent eingehalten werden. Die Veranstaltung findet vor allem unter freiem Himmel statt. „Eine Teilnahme ist nur unter Nachweis einer der ‚3 G‘ (also ‚Getestet, Geimpft oder Genesen‘) möglich. Eine Maske ist nur innerhalb des Schützenheimes und in Wartebereichen aufzusetzen“, weist Leutnant und Schriftführer Jan Scholte-Reh auf die notwendigen Kontrollen am Veranstaltungstag hin. Es werde zudem darauf hingewiesen, dass auf dem Vereinsgelände keinerlei Parkmöglichkeiten bestehen. Vereinsmitglieder werden dazu aufgerufen, in Schützenuniform an der Veranstaltung teilzunehmen.