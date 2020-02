„Eine starke Dorfgemeinschaft in Bruckhausen“ – Vorstandswahlen und Jubilarehrungen bei den Bürgerschützen Bruckhausen

Im vollen Saal der Gaststätte Rühl begrüßte Oberst und 1. Vorsitzender Hans-Ulrich Walbrodt die zahlreich erschienen Mitglieder zur Jahreshauptversammlung des Bürgerschützenvereines Bruckhausen. Insbesondere dankt er dem aktuellen Thron rund um König Thorsten van Beeck und Königin Natascha Ocklenburg und ihren Ministerpaaren Volker Ocklenburg, Christiane van Beeck, Christian Bodstein und Greta Klose. Der Thron repräsentiere den Verein bei allen Anlässen nach Innen wie Außen in hervorragender Weise. Besonders freute sich Vorsitzender Walbrodt über den wieder regelmäßig stattfinden Jugendschießsport unter der Anleitung des ehemaligen Vorsitzenden Jürgen Wodtke, dem er hierfür dankte.

Der Geschäftsführer Horst Meyer, der 1. Schießwart Mario Walbrodt sowie der Schriftführer Jan Scholte-Reh berichteten über die Vereinsaktivitäten des vergangenen Jahres. So sei der Verein weiterhin gut aufgestellt und habe weitere Mitglieder gewinnen können, berichtet Meyer. Der Schießwart Mario Walbrodt gab Einblick in die sehr vielfältigen Schießsportereignisse, in denen Mitglieder des Vereines immer wieder Leistungen und Erfolge im Namen der Bürgerschützen – auch im Wettkampf mit anderen Vereinen – verbuchen konnten. Scholte-Reh lobte die gelungene Saubermach-Aktion auf dem Danziger Platz Ende August 2019, an der auch viele Schützinnen und Schützen tatkräftig teilgenommen hätten. Dies sei ein starkes Zeichen für eine starke Dorfgemeinschaft in Bruckhausen.

Mehrere Mitglieder wurden für langjährige Treue zum Verein geehrt.

Geehrt wurden für 25 Jahre:

Gertrud Wettläufer, Andreas Quint, Michael Quint, Björn Heldt, Ursula Eisenblätter, Alfred Gugelmann

Geehrt für 40 Jahre:

Rüdiger Knüfken, Norbert Schäfer, Gerd-Dieter Hesselmann, Rolf Geßner, Jörg Riell

Geehrt für 50 Jahre:

Rainer Kloppert, Hermann Spickermann, Achim Kloppert, Klaus Mahl, Volker Veelmann

Außerdem wurde Thomas Gerpheide offiziell zum Ehrenoberstleutnant benannt, nachdem dieser nach 16-jähriger Vorstandsarbeit in verschiedenen Funktionen aus der Vereinsführung ausscheidet. „Ich danke unserem Vorstandskameraden Thomas Gerpheide und dessen Familie für den immer zuverlässigen und treuen Einsatz für unseren Verein“, so Walbrodt.

Bei den turnusgemäßen Wahlen wurde die Hälfte des gesamten Vorstands neugewählt:

• Oberstleutnant und 2. Vorsitzender: Jens Geßmann

• Leutnant und Schriftführer: Jan Scholte-Reh

• Leutnant und 1. Schießwart: Mario Walbrodt

• Leutnant und Kompanieführer II: Volker Ocklenburg

• Leutnant und Kompanieführer IV: Paul Geßmann

• Leutnant und 1. Fahnenoffizier: Björn Winkler

• Feldwebel und stellv. Kompanieführerin I: Linda Hagdorn

• Feldwebel und stellv. Kompanieführer II: Maik te Baay

• Feldwebel und stellv. Kompanieführer III: Sven Eickhoff

• Feldwebel und stellv. Kompanieführer IV: Jannik van Beeck

• Leutnant, Jugendwartin und 3. Schießwartin: Regina Talarowsky

• Leutnant und Adjutant des Königs: Martin Dürselen

• Leutnant und Adjutant des Oberstleutnants: Lennart Rohde

• Unteroffizier und Hallenwart: Joachim Baumgart

• Unteroffizier und Damenwartin: Stefanie Friebe

• Unteroffizier zur besonderen Verwendung: Thorsten van Beeck