Der Rat der Gemeinde Hünxe hat am 17.06.2020 erneut beschlossen, einen Heimat-Preis auszuloben. Im Rahmen des Landesförderprogramms „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“ erhält die Gemeinde Hünxe auch in diesem Jahr Landesmittel in Höhe von 5.000 Euro zur Prämierung dreier Preisträger.

Mit der Verleihung des „Heimat-Preises“ soll das örtliche Engagement außerordentlich gewürdigt werden. Das Engagement der lokalen, ehrenamtlichen Akteure ist für das gemeindliche Zusammenleben von hoher Bedeutung und dieser Stellenwert wurde besonders in den vergangenen Monaten sichtbar.

Interessierte Vereine und Gemeinschaften finden die entsprechenden Preiskriterien sowie das Formular zur Bewerbung für den Heimat-Preis 2020 auf der Homepage der Gemeinde Hünxe.