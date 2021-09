Am 18. September 2021, ab 11 Uhr, lädt der Verein zur Förderung der Dorfgemeinschaft Bruckhausen (VFDB) zu einer kleinen Version des Möllebeckfests auf dem Schulhof der Grundschule Bruckhausen ein. Geplant ist eine Entdeckungstour durch das Dorf, bei dem verschiedene Vereine allerlei Aktionen und Rätsel zum Mitmachen anbieten.

„Nachdem das Möllebeckfest 2020 ausfallen musste, wollen wir in diesem Jahr aus der Not eine Tugend machen und ein corona-konformes Familienfest für Jung und Alt durchführen. Gerade unsere Kleinsten mussten im letzten Jahr viel zurückstecken. Deswegen haben wir uns in diesem Jahr etwas Besonderes überlegt. Mit der großartigen Unterstützung vieler Vereine aus Bruckhausen und Hünxe wird es eine kleine Entdeckungstour unter dem Motto „Erlebe, wo Du lebst“ durch unser Dorf geben“, so das Orga-Team mit Jana Reinartz, Tanja Kaufmann, Ivonne Schramm, Wolfgang Hunck, Thorsten Kandora, Jens Geßmann und Jan Scholte-Reh. Losgehe es um 11 Uhr am Schulhof. Es werde mehrere Stationen im Dorf geben, die die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern im Laufe des Nachmittags aufsuchen und dort an den jeweiligen Angeboten der Vereine teilnehmen können werden.

• Wie entstand die Brömmenkamp-Siedlung und hatten unsere Großeltern wirklich Schweine im Garten?

• Seit 300 Jahren in unserem Dorf - Schießsport als Leistungssport mit viel Tradition

• Schule vor 100 Jahren - ein Klassenzimmer aus Uromas Zeiten

• Walddetektive auf Spurensuche - Naturerlebnisse im Wald

Am Ende kommen alle wieder auf dem Schulhof für einen fröhlichen Festausklang zusammen. Hier gebe es neben der Hüpfburg, Spielangeboten auch Getränke vom Bierwagen, Pommes & Crepés, Musik von DJ Housemeister Krause, das neueste Feuerwehrauto des Löschzugs Bruckhausen und mehr.

Selbstverständlich werde auf die Einhaltung der 3-G-Regel ("Getestet, geimpft, genesen!") geachtet. MEHR INFOS IN KÜRZE!