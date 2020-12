Stellen Sie sich vor, Sie müssen eine Straße überqueren. Wie stufen Sie Ihre Chancen ein? Um Missverständnissen vorzubeugen: die Straße ist so breit, dass Sie Minuten bis zur anderen Seite brauchen. Die Autos sind riesig wie Containerschiffe und rasen auf meterbreiten Reifen mit tausend Stundenkilometern durch die Nacht. Wer da oben drin sitzt, rechnet nicht mit Ihnen und sieht Sie im Zweifel nicht. Sie selbst haben auch keine Adleraugen. Sprinten zählt nicht zu Ihren Stärken. Hüpfen ist Leistungssport. Bis zuletzt können Sie sich keinen Reim auf das langsam wachsende Licht in der Ferne machen. Dann ist es plötzlich zu spät.

All das soll Ihnen nicht zu nahe zu treten, sondern Sie in die Perspektive einer wandernden Kröte versetzen. Denn in Hünxe-Drevenack steht diesen Tieren sowie Fröschen und Molchen (auch dem seltenen Kammmolch) bald genau dieses Abenteuer bevor. Wie so oft wurde auch dort ihr Lebensraum durch eine Straße zerschnitten und die kleinen Tiere riskieren alles, wenn sie den Asphalt betreten. Deshalb organisieren ehrenamtliche HelferInnen vor Ort einen Krötenzaun. Damit werden die Tiere abgefangen und können dann per Hand über die Straße getragen und auf der anderen Seite freigelassen werden.

Der Zaun muss im Januar gebaut und dann während der Wanderung (wohl im Januar und Februar) mindestens einmal täglich auf neue Tiere kontrolliert werden. Dabei sind helfende Hände gefragt. Wenn Sie mitbauen oder Ihre Künste im Straßenüberqueren in den Dienst der Amphibien stellen möchten, melden Sie sich gerne unter kroetenrettung_drevenack@yahoo.com. Ob jung oder alt, jede/r kann mitmachen. Jeder Einsatz, ob einmalig oder mehrmalig, lohnt sich. Und mit etwas Glück halten Sie unverhofft den seltenen Kammmolch in der Hand.