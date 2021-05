Die pandemiebedingte „Feierpause“ wollen die Krudenburger Schützen für eine grundlegende energetische Sanierung ihres Schützenhauses nutzen. Welche Baumaßnahmen genau vorgenommen werden sollen, darüber wollen sie in der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Samstag, 29. Mai, ab 10 Uhr auf der Terrasse des Schützenhauses berichten.



Die Ton-Stiftung-Nottenkämper sowie die Sparkassen-Bürgerstiftung für Dinslaken-Voerde-Hünxe liefern den Schützen zwei weitere wesentliche Finanzierungsbausteine und leisten ihren Beitrag dazu, dass das Schützenwesen in Krudenburg in eine sichere Zukunft blicken kann.

NRW-Förderung in Höhe von 43.000 Euro

Den Grundstein für die Finanzierung der Baumaßnahmen hatte das Land NRW bereits im letzten Herbst mit dem Projekt „Moderne Sportstätten 2022 „ gelegt. In diesem Rahmen war über den Landessportbund und die NRW-Bank eine Förderung in Höhe von 43.000 Euro bewilligt worden.

Um die einzelnen Baumaßnahmen, bestehend aus

- Dachsanierung einschließlich Isolierung

- Erneuerung Fenster und Türen einschließlich Durchbruch zur Terrasse und

Tieferlegung der Terrasse

- Neue LED-Beleuchtung

- Auskleidung Schießraum gemäß Vorgaben der Kreispolizeibehörde

sowie auch die entsprechende Finanzierung im Detail zu erläutern und zu diskutieren, lädt der Vorstand die Schützen zur außerordentlichen Versammlung ein.

Sechs Stunden Zeit, sich zu informieren

Unter Einhaltung der Corona-Regeln können sich die Schützen von 10 bis 16 Uhr informieren. Mit diesem Zeitfenster soll Gedränge vermieden und die Veranstaltung zeitlich entzerrt werden. Nach ausführlicher Information werden die Schützen gebeten, über das Vorhaben abzustimmen. Schützen, die am 29. Mai verhindert sind, können ihre Meinung zu diesem Projekt gerne auch bei einem Vorstandsmitglied zu Protokoll geben.