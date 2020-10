Die Freude war groß, als das Diakonische Werk Dinslaken erfuhr, dass die Ton-Stiftung-Nottenkämper Fördergelder für die Räume der OGS Bruckhausen genehmigt hat.

Das Diakonische Werk ist Träger der Betreuung im Offenen Ganztag dieser Schule und wusste um den Renovierungsbedarf der Räumlichkeiten, die in der Vergangenheit bei der Erstausstattung nicht ausreichend mit finanziellen Mitteln ausgestattet worden waren.

Räume heller und freundlicher

Im Förderantrag an die Ton-Stiftung-Nottenkämper formulierte Nicole Mehring, Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes Dinslaken, es so: „Wir stehen dort in der räumlichen Ausstattung weit hinter der Zeit. Die Bedürfnisse der Kinder haben sich stark verändert und wir benötigen nicht mehr nur große Räume sondern kleine individuell gestaltete Ecken, in denen sich einzelne Kinder zurückziehen und sich vom Schulalltag eine Auszeit gönnen können. Gerne würden wir eine Entspannungsecke anlegen und neue Bücher und Spiele anschaffen, sowie Regale und Sitzmöglichkeiten.“

All das konnte im Sommer durch die Fördergelder nun umgesetzt werden. Die Räume konnten nicht nur viel heller und freundlicher gestaltet werden, auch die Aufteilung des Raumes wurde völlig verändert, so dass die Kinder nach dem Unterricht hier auch die Möglichkeit haben, sich zurück zu ziehen. Sie können in der neu gestalteten Ecken, lesen, spielen, sich entspannen.