Letmathe. Unbekannte Vandalen beschädigten am letzten Wochenende, 14. und 15. August, an der Berliner Allee den schwarzen Volvo V 70. Der Unbekannte zerkratzte den Pkw an der rechten Fahrzeugseite nicht unerheblich. Sachdienliche Hinweise zum Täter nimmt die Polizei unter Tel. 02371/9199-0 entgegen.