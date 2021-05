Das heutige Gedicht der Woche stammt aus meinem dritten Band der "Geschichten aus dem Reich der Tiere". Es handelt von einem prahlerischen Angler. Viel Spaß beim Lesen wünscht Wolfgang Reinisch (der Magier)

Anglerlatein

Beim Anglertreffen letztes Jahr

im Stammlokal zum „Wilden Hecht“,

da prahlte Hubert Flossenpinsel

mit seinem Anglerglück nicht schlecht!

„Also, was ich euch jetzt sage“,

so tönte Hubert an der Bar.

„Das was ich neulich hab gefangen,

das ist unglaublich aber wahr!

Denn als ich diesen Riesenfisch,

den nie ein Mensch zuvor gesehen,

aus dem Meer gezogen hatte

da ward gar schreckliches geschehen.

Der Meeresspiegel, ungelogen,

sank darauf einen halben Meter

und das Wasser kehrte erst

wieder zurück drei Tage später!“

„Da hast du wohl ‘nen Wal gefangen!“

„Nein sehr viel größer war mein Fisch!

Ein Wal der diente mir als Köder!“,

so sprach der Hubert prahlerisch.

Weitere Informationen zu meinen bislang 16 Büchern mit lustigen Gedichten finden sich auf www.wolfgang-der-magier.de und www.autorenseite-wolfgang-reinisch.jimdo.com