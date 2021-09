Das heutige Gedicht der Woche stammt aus dem ersten Band meiner "Geschichten die das Leben schrieb". Es handelt von einem Messerwerfer. Viel Spaß beim Lesen und einen schönen Sonntag wünscht Wolfgang Reinisch (der Magier)

Der Messerwerfer

Die Spannung steigt im Zirkuszelt

denn nun, bekannt in aller Welt,

folgt ein Messerwerferakt

mit einem Girl, welches fast nackt,

und einem Messerwerferstar,

zusammen ein sehr fesches Paar,

welches in die Manege eilt

und ab sofort dort auch verweilt.



Das Girl wird an ein Brett gebunden,

dazu werden von ihr umwunden

die Arme und auch ihre Beine

mit einer langen festen Leine,

so dass sie denn von diesem Ort

von alleine nicht kann fort,

und dass sie es hat außerdem

möglichst nicht zu sehr bequem!



Nachdem das Girl in Position

greift sich der Messerwerfer schon

die ersten beiden scharfen Messer,

wägt ab, welches von beiden besser,

und wirft, das heißt, er schleudert dann

mit voller Wucht, so fest er kann,

das erste Messer Richtung Kopf

dem Girl genau in dessen Zopf!



Nun ist ihr Kopf am Brett fixiert,

damit derselbe, garantiert,

auf keinen Fall mehr wackeln kann,

und als nächstes folgt sodann,

der zweite Wurf ans linke Ohr,

das Girl nimmt‘s scheinbar mit Humor,

weil sie noch nicht mal mit den Wimpern

versucht auf oder ab zu klimpern.



Nachdem verklungen der Applaus

holt der Messerwerfer aus,

wobei sein Arm nach hinten schwingt,

das Girl jetzt auch noch Lieder singt,

unterstützt von der Kapelle

saust noch ein Messer, auf die Schnelle,

vorbei am Kopf, ans rechte Ohr,

und schaut nur mit dem Griff noch vor!



Doch nun, der Höhepunkt beginnt,

in den Adern Blut gerinnt,

weil der Meister Messer wetzt,

das Brett in Drehung dann versetzt,

ein Tuch sich um die Augen bindet,

das Girl, es ruft, damit er findet

die Richtung, um zu werfen schnell

drei Messer Richtung Karussell.



Ein Aufschrei geht durchs Publikum,

das Brett dreht noch im Kreis herum,

dann kommt dasselbige zum stehen,

der Meister kann auch wieder sehen,

weil er das Tuch sich abgenommen,

ein wenig ist er noch benommen …

Nun kann man alle Messer sehen

dem Girl ist aber nichts geschehen!



Ergriffen schweigt das Publikum,

der Meister dreht sich zu ihm um,

verbeugt sich tief, so weit es geht,

im Publikum ein Mann aufsteht,

der Meister hofft auf viel Applaus,

doch dieser Mann, oh welch ein Graus,

schreit weil er total besoffen:

„Schon wieder hast du nicht getroffen!!!“



