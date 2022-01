Das heutige Gedicht der Woche stammt aus dem dritten Band meiner "Geschichten die das Leben schrieb". Es handelt von Georg und seiner neuen Uhr. Viel Spaß beim Lesen und ein schönes Wochenende wünscht Wolfgang Reinisch (der Magier)

Die neue Uhr

Georg baggert wieder fleißig

in der Disco Damen an,

und bei der schönsten von den Schönen

zeigt er so richtig was er kann.

Er zeigt ihr seine neue Uhr

und erklärt der Schönen dann,

dass diese Uhr ihm jetzt anzeigt,

dass sie wohl grad kein Höschen an.

Drauf sie: „Das ist doch gar nicht wahr!

Ich trag ein Höschen, Ehrenwort!

Deine Uhr ist wohl kaputt!

Am besten wirfst du sie gleich fort!“

Da meint der Georg, schelmisch lächelnd,

man merkt er hat gar viel Humor:

„Ich kann mir das nur so erklären,

die Uhr die geht zwei Stunden vor!

Weitere Informationen zu meinen bislang 18 Büchern mit lustigen Gedichten finden sich auf http://www.wolfgang-der-magier.de und http://www.autorenseite-wolfgang-reinisch.jimdo.com

Meine Bücher sind sowohl bei Amazon als auch über meine zuvor genannten Webseiten käuflich zu erwerben.