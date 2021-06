Der heutige Vierzeiler der Woche stammt aus dem 2. Band meiner "Geschichten in kurzen Gedichten" ,

und dort aus der Rubrik "Humorvolle Grabsteingedichte". Viel Spaß beim Lesen wünscht allen meinen Lesern Wolfgang Reinisch (der Magier).

Der Dompteur

Hier ruht der Dompteur Harry Meier

in einem Schuhkarten, ganz klar,

denn mehr war von ihm nicht mehr übrig

als der Löwe fertig war!

Näheres zu meinen bislang 16 Buchveröffentlichungen mit lustigen Gedichten finden Sie auf www.wolfgang-der-magier.de oder auch www.autorenseite-wolfgang-reinisch.jimdo.com

Auf jeder der beiden Webseiten können Sie mein Gratis E-Book mit 100 lustigen Gedichten für Erwachsene unverbindlich anfordern. Machen Sie davon Gebrauch und lernen dadurch meine spezielle Art von Humor näher kennen.

Und wer sich über die weihnachtsmäßig gestalteten Buchcover der Reihe "Geschichten in kurzen Gedichten" wundert, dem sei erklärt, dass diese Bücher als ideales Weihnachtsgeschenk konzipiert wurden. In ihnen findet der Leser über das gesamte Jahr hinweg täglich neu einen lustigen Vierzeiler,

welcher ihm mit einem Lachen, Lächeln oder Schmunzeln den Tag beginnen lässt und zugleich auch eine tägliche Erinnerung an den großzügigen Schenker wach ruft. Alles frei nach dem Motto: Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag!