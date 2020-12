Der heutige Vierzeiler des Tages stammt aus meinem ersten Band der "Geschichten in kurzen Gedichten". Er erzählt die Geschichte einer frustrierten Glühbirne. Viel Spaß beim lesen wünscht Ihnen Wolfgang Reinisch (der Magier).

Die frustrierte Glühbirne

Nachdem man die defekte Birne

weggeworfen gnadenlos,

da meinte diese ganz frustriert:

"Jetzt bin ich aber fassungslos!"

Näheres zu meinen bislang 15 Buchveröffentlichungen mit lustigen Gedichten finden Sie auf www.wolfgang-der-magier.de oder auch www.autorenseite-wolfgang-reinisch.jimdo.com

Auf jeder der beiden Webseiten können Sie mein Gratis E-Book mit 100 lustigen Gedichten für Erwachsene unverbindlich anfordern. Machen Sie davon Gebrauch und lernen dadurch meine spezielle Art von Humor näher kennen.

Gefällt 0 mal

WEITERE BEITRÄGE ZU DEN THEMEN

Satirewitziges aus LetmatheSpaßgedichteHumorlachen-ist-gesund

Autor:

Wolfgang Reinisch aus Iserlohn-Letmathe

KOMMENTARE

Kommentar schreiben

Lesen Sie auch

Westlotto - Thema

LOKALKOMPASS

Westlotto - Thema

Diese revolutionäre Heizgerät bricht in Deutschland gerade alle Verkaufsrekorde!Anzeige

MINI HEIZLÜFTER

Diese revolutionäre Heizgerät bricht in Deutschland gerade alle…

Die erfolgreichsten Anwälte in Iserlohn - Siehe die ListeAnzeige

RECHTSANWALT | GESPONSERTE LINKS

Die erfolgreichsten Anwälte in Iserlohn - Siehe die Liste

Auto Abo: Nur noch Tanken – alles andere ist inklusive.Anzeige

CARE BY VOLVO

Auto Abo: Nur noch Tanken – alles andere ist inklusive.

Iserlohn: Händler verscherbeln unverkaufte Autos aus dem Jahr 2019Anzeige

SUV | GESPONSERTE LINKS

Iserlohn: Händler verscherbeln unverkaufte Autos aus dem Jahr 2019

Der sichere Corona-Schnelltest für Lehrer und ErzieherAnzeige

CASADA-HYGIENE.COM

Der sichere Corona-Schnelltest für Lehrer und Erzieher

Stromanbieter wollen nicht, dass Sie diesen Trick kennen!Anzeige

CHEAPENERGY24

Stromanbieter wollen nicht, dass Sie diesen Trick kennen!

sponsored by BMW

My BMW App jetzt herunterladen und Funktionen entdecken.

Fahrzeugstatus checken

Fahrzeugstatus checken

Herunterladen

Fahrzeug mühelos finden

Fahrzeug mühelos finden

Herunterladen

Immer verbunden!

Immer verbunden!

Herunterladen

Your World. My BMW.

Your World. My BMW.

Herunterladen

Your World. My BMW.

Your World. My BMW.

Herunterladen

Luxusapartments für Senioren in Iserlohn erregen Aufmerksamkeit.Anzeige

SENIORENWOHNUNG | GESPONSERTE LINKS

Luxusapartments für Senioren in Iserlohn erregen Aufmerksamkeit.

Eine Investition von € 250 in Unternehmen wie Amazon könnte Ihnen ein zweites Einkommen bringenAnzeige

INVESTIEREN SIE IN AMAZON

Eine Investition von € 250 in Unternehmen wie Amazon könnte Ihnen ein zweites…

Nicht verpassen: 0-Euro-Schein ehrt unvergessenes DuoAnzeige

MDM DEUTSCHE MÜNZE

Nicht verpassen: 0-Euro-Schein ehrt unvergessenes Duo