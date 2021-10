Analog zu den ersten drei Bänden aus dieser Reihe beinhaltet auch dieses Buch wieder 50 lustige Gedichte zu den verschiedensten Zauberrequisiten.

Gemäß der wichtigsten Zauberregel, keine Kunststücke an Laien zu verraten, finden sich in diesem Buch jedoch keine Kunststückerklärungen. Stattdessen werden die erforderlichen Requisiten genannt und zugleich angegeben, in welchen Fachbüchern des Autors die entsprechenden ausführlichen Beschreibungen zu finden sind.

Darüber hinaus werden zahlreiche Adressen von Zaubergerätehändlern aufgelistet, bei denen der interessierte Leser die benötigten Requisiten erwerben kann.

Da sich das jeweils stattfindende zauberhafte Geschehen aus den Gedichtvorträgen selbst ergibt, bekommt der Leser bereits beim lesen der humorvollen Gedichte eine ausreichende Vorstellung davon, was im Rahmen der Vorführung zu sehen ist.

Wenn aufgrund dieses Buches auch nur bei einem Leser das Interesse an der Zauberkunst geweckt wird, dann hat dieses Buch seinen Zweck bereits voll erfüllt!

Dieses Buch, und auch die anderen drei aus dieser Reihe, können zum Preise von je 12,- € inkl. Porto und 7% Umsatzsteuer vom Autor bezogen werden. Bei Abnahme aller 4 Bücher reduziert sich der Preis insgesamt auf 45,- €. Details hierzu unter www.autorenseite-wolfgang-reinisch.jimdo.com oder auch www.wolfgang-der-magier.de

Da diese Bücher jedoch auch bei Amazon gelistet sind, können sie auch dort gekauft werden.