Weil die lustig-bunten Cover meiner 4 Bücher "Geschichten in kurzen Gedichten" so wunderbar zur Weihnachtszeit passen, habe ich mich entschlossen, im Monat Dezember täglich abwechselnd einen lustigen Vierzeiler daraus zu veröffentlichen. Viel Spass beim lesen wünscht Ihnen Wolfgang Reinisch (der Magier).

Vor Weihnachten

Ein Gänserich, Anfang Dezember,

zu seiner holden Gänsebraut:

"Wenn ich an Weihnachten nur denke

bekomme ich ‘ne Gänsehaut!"

