Für das neue Instrumentenkarussell, das am Montag, 10. Januar, in der Musikschul-Zweigstelle Letmathe (Von-der-Kuhlen-Straße 14) startet, können Kurzentschlossene jetzt noch nachrücken:

Bis zu den Osterferien lernen Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren immer montags zwischen 14 und 14.50 Uhr unter Anleitung von Fachlehrkräften im Einzel- oder Zweierunterricht die Instrumente Geige/Bratsche, Trompete/Horn, Schlagzeug und Blockflöte kennenlernen und dürfen sie auch selbst ausprobieren. Die Kurskosten betragen dank Zuschuss der Musikschul-Förderstiftung nur fünf Euro pro Unterrichtstermin einschließlich Instrumentennutzung.

Anmeldeformulare werden noch per Mail an musikschule@iserlohn.de oder Fax an 02371 217-1958 entgegengenommen. Informationen und Formulare sind unter https://www.iserlohn.de/kultur/musikschule/ erhältlich und unter Telefon 02371 217-1953 und 02374 15702.