Roosters stellen O'Leary frei: Nach Auftritt gegen Bremerhaven zum Handeln gezwungen

Jetzt ging es dann doch schneller als gedacht. Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga haben am Mittwoch ihren Cheftrainer Jason O’Leary mit sofortiger Wirkung vollumfänglich von seiner Tätigkeit freigestellt. Sowohl Jason O’Leary als auch dem Team wurde diese Entscheidung am Mittwochvormittag mitgeteilt.



Es waren sicherlich die frischen Eindrücke aus dem enttäuschenden Auftritt bei der 1:5-Heimniederlage am Dienstag gegen Bremerhaven, der die Verantwortlichen noch am gleichen Abend zu der Entscheidung führten. Das der Coach, nach seinem Entschluss im Sommer in die Schweiz zurückzukehren und nicht bei den Roosters über die Saison hinaus zu bleiben, angezählt war, ließ sich auch aus den kritischen Kommentaren von Christian Hommel und Wolfgang Brück vergangene Woche ableiten. Nun ist es also eher gekommen als gedacht.

Bis auf Weiteres wird der bisherige Assistenzcoach Brad Tapper die Leitung der Trainingseinheiten und auch die Verantwortung bei den kommenden Spielen in der PENNY DEL übernehmen. Sein Debüt als Interimschefcoach der Roosters gab Tapper ab Donnerstag beim Auswärtsspiel in Düsseldorf (Spiel nach Redaktionsschluss). Unterstützt wurde er dabei vom sportlichen Leiter der Sauerländer, Christian Hommel.

„Wir sind mit der aktuellen Entwicklung nicht zufrieden und haben uns deshalb zu diesem Schritt entschlossen. Wir danken Jason O‘Leary für seine engagierte Arbeit und seinen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, erklärt Christian Hommel.

Mit zwei Derbys geht es weiter. Am Sonntag empfangen die Sauerländer um 17 Uhr erneut die DEG ehe die Roosters am Dienstag um 20.30 Uhr in Köln zu Gast sind.