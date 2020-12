LETMATHE. Was für ein schöner Anlass, gleich in doppelter Hinsicht Gutes zu tun. Vertreter der heimischen Service –Clubs trafen sich am Samstag, 28. November, im Garten des Hospizes Mutter Teresa und pflanzten in einer gemeinsamen Aktion 500 Tulpenzwiebeln.

Bereits seit Eröffnung des Hospizes sind die heimischen Service-Clubs dem Letmather Hospiz eng verbunden. Insbesondere der Hospizgarten stand dabei immer wieder im Mittelpunkt verschiedenster Bemühungen und Aktionen. So waren es die Serviceclubs, die mit Geldspenden und Arbeitseinsätzen den Garten ermöglichten und gestalteten.

Alle engagieren sich nach wie vor mit Freude und vielfältigen Einsatz für das Hospiz. Dies ist ei n einmaliges Serviceclub- übergreifendes Gemeinschafts- und Hands-on-Projekt, auf das wir stolz sind und was auch in Zukunft durch uns begleitet wird, so die Vertreter der Gemeinschaftsinitiative .

Jetzt freuen sich alle auf das anstehende Blütenmeer der Tulpen ab Frühjahr 2021 im Hospiz-Garten.

Aber auch ein weitere wichtige Initiative erhält durch die Tulpenpflanzaktion Unterstützung. Die weltweite Bekämpfung von Polio, also der Kinderlähmung. Seit Jahrzehnte wird seitens der rotarischen Clubs hierfür weltweit gespendet und Geld gesammelt. In diesem Jahr haben beide Iserlohner Clubs über 5000 Tulpenzwiebeln gekauft, um weitere Polioimpfungen zu finanzieren, von denen nunmehr 500 im Hospiz-Garten gepflanzt sind.