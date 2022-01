Bei der sechsköpfigen Familie Price geht es zu wie in vielen anderen Familien auch: Sie lachen und trauern, sie lieben, streiten und versöhnen sich, aber sie verschweigen einander auch viele ihrer Hoffnungen, Pläne und Erkenntnisse. Und so ist am Ende des Jahres, durch das wir Eltern, Kinder und Geschwister begleiten, vieles nicht mehr so, wie es am Anfang war. Das klug konstruierte, zeitgemäße Drama „Dinge, die ich sicher weiß“ ist als Gastspiel des Ernst Deutsch Theaters Hamburg am Freitag, 28. Januar, um 20 Uhr im Parktheater Iserlohn zu sehen.

Im Laufe der vier Jahreszeiten erlebt je eines der erwachsenen Kinder der Familie Price eine Identitätskrise. Sehr genau von ihm beobachtet zeigt der Autor Andrew Bovell, was Kinder und Eltern in dieser Zeit trennt und was sie zusammenhält – nie sentimental, sondern mit liebevoller Sachlichkeit und großer Präzision, wodurch der Text eine umso größere Bühnenwirksamkeit bekommt.

Das wunderbare vielschichtige und zugleich melancholische Stück handelt von starken Bindungen, harmonischer Geborgenheit, Liebe, Verlust, ungelebten und verwirklichten Träumen; also von all dem, was an existenzielle Erfahrungen rührt, die wohl jeder im Laufe seines Lebens macht und das Publikum somit unmittelbar erreicht und bewegt.

Die Theaterbesucher werden gebeten, sich mit den geltenden Vorgaben zum Infektionsschutz vertraut zu machen. Aktuell muss im Parktheater Iserlohn vor dem Einlass ein 2 G-Nachweis vorgelegt werden. Außerdem gilt die Maskenpflicht im gesamten Haus. Alle geltenden Regeln sind im Detail auf www.parktheater-iserlohn.de zu finden. Dort kann man auch die Tickets online bestellen.