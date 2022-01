Alexander Smoljanovic aus Sachsen-Anhalt sammelt Mülleimer – ist diese Hobby etwa für die Tonne oder doch für viele Menschen interessant?

Zur Zeit ist der 22-Jährige auf der Suche nach einer ganz speziellen Tonne, die nach seinen Angaben wohl in Iserlohn produziert worden sei. Es handelt sich um ein Produkt des Entsorgungsunternehmens Edelhoff aus den siebziger Jahren. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere Iserlohner an diese graue Tonne?

Hier wird der beschriebene Unterschied deutlich. Foto: privat

Alexander Smoljanovic erklärt, dass er 1.000 Euro Prämie für dieses seltene Exemplar springen lassen würde. Er scheint ganz besessen von seiner Sammel-Leidenschaft zu sein. „Ich werde nicht ruhen, bis ich einen Spritzgusswerkzeug-Hersteller beziehungsweise Formenmacher gefunden habe, der mich meinem Ziel näher bringt. Die Mülltonne von 1971 wird zurückkehren. Dafür werde ich alles tun“, verspricht der junge Mann und hofft, in Iserlohn fündig zu werden.

Seit seiner Kindheit sammelt er echte Mülltonnen als auch Miniaturen. „In meiner Sammlung habe ich insgesamt 300 Miniaturen und 100 echte Mülltonnen.“

Vom Spielzeug bis hin zu den echten Müllschluckern ist in seiner Sammlung also alles dabei. "Mülltonnen sehen übrigens nicht alle gleich aus; es ist genauso wie mit dem Sammeln von Briefmarken", meint Smoljanovic. Es gäbe wertvolle Exemplare und welche, die niemand haben will.

Der junge Mann aus Wanzleben bei Magdeburg in Sachsen-Anhalt ist mit seiner Leidenschaft übrigens nicht allein auf Welt. In Europa gäbe es nach seinen Informationen über fünfzehn Tonnen-Sammler, weltweit seien es etwa 150.

Alexander Smoljanovic ist, im Vergleich zu seinen Sammler-Kollegen, eher ein kleiner Fisch, denn beispielsweise in Amerika gäbe es Fans, die über vierhundert echte Mülltonnen besäßen.

Sammler aber müssten beharrlich sein und so führe die Suche nach einer speziellen Tonne den jungen Mann nun nach Iserlohn.

Er beschreibt die gesuchte Tonne ganz genau: „In den 50er und 60er Jahren gab es nur runde Mülleimer ohne Fahrwerk, die aus Metall oder Kunststoff waren. Die Idee einer eckigen und mobilen Groß-Müll-Tonne wurde vom damaligen Entsorgungsunternehmen Edelhoff in Iserlohn entwickelt“, meint er zu wissen.

„An jeder eckigen Mülltonne befindet sich eine gerade und flache Vorderkante, welche auch „DIN-Kammleiste“ genannt wird. Diese Vorderkante soll die Entleerung der Mülltonnen am Abfallsammelfahrzeug erleichtern. Die DIN-Kammleiste wurde im Jahr 1972 erfunden. Daher dachte ich zunächst, dass die älteste bzw. erste eckige Mülltonne mit Fahrwerk nur von 1972 sein kann.“

Doch mit dieser Überlegung lag er wohl daneben. Es soll einen Vorgänger geben: „Die erste mobile Groß-Müll-Tonne (GMT) wurde bereits 1971 in Serie gefertigt. Jedoch hatte die Mülltonne in dieser Zeit noch keine DIN-Kammleiste bzw. ausgeprägte Vorderkante“, erklärt Alexander Smoljanovic.

Die Nachfolgeversion von 1972 im kompletten Neuzustand habe er bereits in Letmathe gefunden. „Nun möchte ich gerne die Vorgängerversion von 1971 aufspüren und das ist mir 1.000 Euro wert."

Wer so eine Tonne noch im Keller haben sollte, kann sichan unsere Redaktion (redaktion-stadtspiegel-iserlohn@funkemedien.de) wenden. Wir stellen gerne den Kontakt her.