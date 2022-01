Meine beste Freundin Christina hat zum Jahresende einen Alptraum erlebt.

Nun die dramatische Geschichte von Anfang an:

Christina will ihren letzten Lebensabschnitt nicht alleine verbringen.

Sie hat auf vielen Dating Plattformen im Internet ihr Glück gesucht.

Ihre Erfahrungen und Erlebnisse sind ernüchternd.

Viele Männer suchen dort nur ihren Spaß zum Nulltarif und wollen sich scheinbar das Geld für die Sexarbeiterin sparen.

Es ergibt sich ein Treffen mit dem früheren Partner Gorden aus dem märkischen Kreis.

Sie beschließen, es noch einmal zu versuchen. Sie ziehen Anfang November 2021 zusammen.

Um gemeinsam alt zu werden und eine schöne Zeit zusammen zu erleben. Anfallende Kosten aufzuteilen. Um sich die letzten Wünsche und Ziele im Alter zu erfüllen.

Sie meistern die auftretenden Probleme des Umzugs im November. Emotionen beginnen schon Purzelbäume zu schlagen.

Nach kurzer Zeit kam der Augenblick, der alles veränderte.

Gorden knallte ihr das Kündigungsschreiben einer Rechtsanwältin auf den Tisch.

Indem stand: In 3 Tagen soll sie spätestens mit ihren Möbeln ausgezogen sein.

Mit Androhung von einer gerichtlichen Verfügung.

Christina schlug sich die Hände über den Kopf zusammen.

Blutdruck und Gefühle beginnen Achterbahn zu fahren.

Wie ist das zu schaffen. Schufa Auskunft besorgen, Wohnung finden, Umzug organisieren und helfende Hände finden.

Nach Zähem ringen Fristverlängerung zum 30.01.2022.

Zusammen mit Christina gestaltete ich einen Text für eine Anzeige im Stadtspiegel:

„Suchen Sie eine problemlose, pflegeleichte Mieterin?

Bin eine solvente, liebe, hilfsbereite Frau 61 J. mit Kindererfahrung und grünen Daumen.

Suche 2 Zimmer Wohnung im Raum Hemer, Iserlohn und Umgebung.

Gerne mit Familienanschluß...“

Christina kann sich die Zukunft schön vorstellen.

Das sie eine Wohnung mit Familienanschluss bekommt.

In einer Familie ab und an auf Kinder aufpasst oder mit dem Hund Gassi geht.

Die Familie im Garten unterstützt.

Bangenden Herzen fragt Sie sich, wird das gut ausgehen?

Werden sich Menschen auf Ihre Anzeige im Stadtspiegel am Samstag auf Ihre Anzeige melden und antworten?

Falls Sie helfen können, schreiben Sie bitte eine E-Mail an:

wohnung-christina@gmx.de

Anmerkung: Alle Namen sind geändert aus: persönlichen Datenschutz Gründen.