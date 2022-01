Die Anmeldungen für die Klassen 5 der weiterführenden Schulen für das Schuljahr 2022 / 2023 beginnen am Freitag, 28. Januar, mit den beiden Gesamtschulen. Die Anmeldungen an den übrigen weiterführenden Schulen starten am 21. Februar.

Pandemie-bedingt laufen die Anmeldungen in diesem Jahr erneut anders als sonst ab. Bei den meisten der Schulen müssen die Eltern vorab einen Termin vereinbaren. Die Terminvergabe haben die Schulen unterschiedlich organisiert.

Nachfolgend die Anmeldezeiträume und Vorgehensweisen der einzelnen Schulen:

Anmeldungen für die Gesamtschule Iserlohn und die Gesamtschule Seilersee werden ab Freitag, 28. Januar, bis einschließlich Donnerstag, 3. Februar, entgegengenommen. Mit der Gesamtschule Iserlohn können Termine über die Homepage gesamtschule-iserlohn.de, telefonisch unter Tel. 02371/ 778924-11, 02371 77668-0 oder 77668-46 sowie per E-Mail an: sekretariat@ge-is.de vereinbart werden.

Die Gesamtschule Seilersee bittet darum, Termine ausschließlich online unter terminland.de/gesamtschule-seilersee zu vereinbaren. Ausführliche Infos finden sich zudem auf der Homepage der Schule unter https://www.gesamtschule-seilersee.de.

Anmeldungen für die Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien werden in der Woche von Montag, 21., bis Freitag, 25. Februar, entgegen genommen.

Mit den weiterführenden Schulen in Letmathe können Termine wahlweise telefonisch oder über die E-Mail-Adresse vereinbart werden. Weitere Infos finden sich auch auf den jeweiligen Internetseiten (Hauptschule, Tel. 02374 92990, E-Mail: kontakt@hauptschule-letmathe.de, hauptschule-letmathe.de / Realschule, Tel. 02374 938970, E-Mail: realschule-letmathe@t-online.de, https://www.realschule-letmathe.de/. Gymnasium, Tel. 02374 935880, E-Mail: sekretariat@gymnasium-letmathe.de, https://gymnasium-letmathe.de/startseite.html

Zur Anmeldung an der Realschule am Hemberg und Märkischen Gymnasium können Termine über die Homepage der jeweiligen Schule vereinbart werden (Realschule Hemberg: rsamhemberg.de), Märkisches Gymnasium: https://www.mgi-iserlohn.de/. Das Märkische Gymnasium bittet zudem darum, das Anmeldeformular und den Fahrkartenantrag, die auf der Homepage veröffentlicht sind, bereits ausgefüllt mitzubringen

Am Gymnasium An der Stenner (Tel. 02371 217-1880, https://www.stenner.schule sind telefonische Terminvergaben möglich. Das Stennergymnasium bittet zudem darum, das Anmeldeformular, das auf der Homepage veröffentlicht ist, bereits ausgefüllt mitzubringen.

Für Anmeldungen an der Hauptschule Martin-Luther http://www.mls-iserlohn.de sind keine Anmeldetermine erforderlich. Eltern, die ihre Kinder anmelden möchten, können im genannten Zeitraum in das Schulsekretariat kommen.

Bei den Anmeldungen gilt die 3 G-Regel (geimpft, genesen oder getestet); außerdem muss eine FFP2- oder medizinische Maske getragen werden.

Alle fristgerechten Anmeldungen sind gleichberechtigt. Nach Ablauf der Anmeldefrist können keine Anmeldungen mehr vorgenommen werden. Es können Schüler und Schülerinnen aus dem gesamten Stadtgebiet an allen Schulen angemeldet werden. Sollten an einer Schule mehr Anmeldungen eingehen, als Plätze vorhanden sind, wird ein Auswahlverfahren auf jeden Fall erst nach dem Ende des Zeitraums durchgeführt.

Zur Anmeldung sind folgende Unterlagen mitzubringen:

Geburtsurkunde oder Familienstammbuch

Nachweis der Alleinsorge eines Elternteils (falls allein sorgeberechtigt)

Halbjahreszeugnis der Klasse 4 (Original) mit begründeter Empfehlung zur Wahl der Schulform

Anmeldeschein (wird zusammen mit dem Halbjahreszeugnis ausgehändigt)

Impfbuch oder anderweitiger Nachweis zur Masern-Immunität

Die Anmeldungen für die Oberstufe (Sek II) werden an beiden Gesamtschulen sowie an allen drei Gymnasien in der Zeit vom 21. bis 25. Februar entgegen genommen. Auch für diese Anmeldungen sind Termine über die genannten Kontaktmöglichkeiten zu vereinbaren.

Zur Anmeldung für die Oberstufe sind die Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch, der Nachweis der Alleinsorge (falls allein sorgeberechtigt) und die letzten drei Zeugnisse mitzubringen.

Die Stadt Iserlohn hat alle Eltern der Grundschüler mit einem Elternbrief über das diesjährige Anmeldeverfahren informiert. Fragen zur Anmeldung können bei den weiterführenden Schulen und beim Bereich Schulverwaltung der Stadt Iserlohn, Telefon 02371 217‑1853 und -1850, geklärt werden.