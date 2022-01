Das Friederike-Fliedner Berufskolleg (FFBK) an der Brüderstraße in Iserlohn bietet am Freitag, 28. Januar, von 14 bis 17 Uhr sowie am Samstag, 29. Januar, von 10 bis 13 Uhr zusätzliche Anmelde- und Beratungsgespräche nach den Halbjahreszeugnissen anstelle des jährlich stattfindenden „Tag der Offenen Tür“ an.

Bei der aktuellen Infektionslage werden digitale Einzelgespräche angeboten. In jedem Fall ist eine Anmeldung unter www.friederike-fliedner-berufskolleg.de mittels des entsprechenden Formulars erforderlich.

Neben der zweijährigen Sozialassistenten-Ausbildung mit Fachoberschulreife und dem zweijährigen Bildungsgang zum Erwerb der Fachhochschulreife in der Fachrichtung Sozial- und Gesundheitswesen bietet das Berufskolleg in Trägerschaft der Diakonie Mark-Ruhr Ausbildungen zur staatlich anerkannten Erzieherin an.

Weitere Informationen zum Schulleben, den Bildungsgängen und dem Anmeldeverfahren gibt es neben den entsprechenden Kontaktdaten auf der Homepage www.friederike-fliedner-berufskolleg.de.