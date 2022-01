Märkischer Kreis. Vom 7. bis 9. Februar finden im Rahmen der Basketball-Kreismeisterschaften der Grundschulen die Vorrundenspiele statt. Insgesamt haben sich 20 Schulen mit 27 Mannschaften angemeldet.

Es wurden drei Gruppen gebildet, die in Werdohl, Iserlohn und Lüdenscheid antreten. Zwölf Mannschaften können sich für die Endrunde qualifizieren. Diese wird am 23. Februar in der Matthias-Grothe-Halle in Iserlohn ausgespielt.

Die Iserlohner spielen in der Gruppe 2 am Dienstag, 8. Februar in der Sporthalle Almelo, Gerichtstraße. Die Spiele finden von 9 bis. ca. 13 Uhr statt.

Teilnehmer sind: Grundschule Süd, Auf der Emst, Im Wiesengrund, Bömberg, Hennen, Burg, Saat, Woeste und Deilinghofen (Hemer) und die Grundschule Platte Heide, Menden.