Einer, der zur Iserlohner Medizin gehört wie kaum ein anderer, Dr. med. Hans-Dieter Kloft, verabschiedet sich aus dem Dienst in den Ruhestand und übergibt die Leitung der Klinik für Innere Medizin/Gastroenterologie/Hepatologie an seinen Nachfolger, Priv.-Doz. Dr. med. Matthias Büchter.

Der neue Chefarzt am St. Elisabeth Hospital Iserlohn ist 39 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Er war nach seiner Ausbildung an der Georg August Universität Göttingen und der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen zunächst ab 2009 in der Inneren Medizin am Evangelischen Krankenhaus Herne und seit 2011 in der Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie am Universitätsklinikum Essen tätig. 2019 wechselte er zum St. Nikolaus-Stiftshospital Andernach, wo er bis zuletzt als Chefarzt die Klinik für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Gastroenterologie leitete.

In den letzten Jahren hat Dr. Büchter diverse Zusatzbezeichnungen, Zertifikate und Lizenzen erworben, so unter anderem die Fachkunde für durchleuchtungsgestützte Endoskopie (Interventionsradiologie) sowie die Zusatzbezeichnungen Infektiologie, Hepatologie und chronisch entzündliche Darmerkrankungen der deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten.

Gastroenterologie ausgebaut

Dr. med. Hans-Dieter Kloft war über neunzehn Jahre als Chefarzt im St. Elisabeth Hospital tätig. Der bei seinem damaligen Dienstantritt 47-jährige Magen-Darm-Spezialist arbeitete lange Jahre Seite an Seite mit dem kardiologischen Chefarzt Dr. Bünemann und hat in dieser Zeit den Fachbereich Gastroenterologie stetig ausgebaut. Dr. Bünemann freut sich nun auf den neuen Chefarztkollegen: „Mit Herrn Dr. Büchter haben wir eine perfekte Ergänzung unseres Spektrums als Hauptversorger für alle internistischen Erkrankungen im nördlichen Märkischen Kreis.“

Nach seinem Studium war Dr. Kloft zunächst als Truppenarzt bei der Bundeswehr tätig. 1982 begann er seinen Dienst im Katharinen-Hospital in Unna als Assistenzarzt in der Inneren Medizin, wo er intensive Erfahrungen in der Kardiologie und in der Gastroenterologie sammelte. Nach seiner Ernennung zum Oberarzt begleitete Dr. Kloft 1989 Prof. Rohner, der als Chefarzt Innere Medizin an das Marienkrankenhaus nach Schwerte ging. Dort war Dr. Kloft insbesondere für den Schwerpunkt Gastroenterologie zuständig. 2002 gelang es den Katholischen Kliniken im Märkischen Kreis schließlich Dr. Kloft als Chefarzt für den Bereich Gastroenterologie in der Inneren Medizin am St. Elisabeth Hospital zu gewinnen.

"Patienten in den besten Händen"

Zur Staffelübergabe zum 1. Januar 2022 resümmiert Dr. Kloft: „Ich freue mich ganz besonders über die Wahl meines Nachfolgers. Jetzt weiß ich meine Patientinnen und Patienten in den besten Händen, weil mein Nachfolger Fachwissen auf Universitätsniveau mit nach Iserlohn bringt“.

Über seine Motive, zum St. Elisabeth Hospital zu wechseln, sagt Priv.-Doz. Dr. Büchter: „Das St. Elisabeth Hospital verfügt über zukunftsorientierte Strukturen. Mir als Teamplayer gefällt besonders die enge Verzahnung mit den anderen Abteilungen und natürlich in erster Linie die Zusammenarbeit mit Dr. Bünemann, der den Bereich der Kardiologie leitet. Dr. Kloft hat die Abteilung schon weit nach vorne gebracht und eine hoch qualifizierte medizinische Versorgung ermöglicht. Die Ausstattung der Klinik mit modernsten Geräten und das bereits vorhandene hervorragende Team bietet mir die Basis, die Klinik im Sinne von Dr. Kloft weiter zu führen und sie in der Zukunft auf das nächste Level zu bringen.“

Hier geht es ihm vor allem darum, die bereits etablierten operativen und konservativen Verfahren weiterzuführen, weiterzuentwickeln und zusätzlich innovative Behandlungsstrategien einzusetzen. Außerdem liegt Herrn Priv.-Doz. Dr. med. Büchter eine enge Kooperation mit anderen Einrichtungen sowie den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen besonders am Herzen.

Geschäftsführer Henning Eichhorst freut sich über die personelle Verstärkung „So einen hochqualifizierten Mediziner für unser Haus zu gewinnen, ist eine zukunftsweisende Ergänzung unseres Leistungsspektrums. Davon kann die Bevölkerung nur profitieren.“