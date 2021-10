Ein durstiger Dieb hat sich am Montag, 25. Oktober, kurz vor 21 Uhr an einem Supermarkt an der Osemundstraße bedient. Er kletterte über einen Zaun auf ein Außenlager und entwendete mehrere Kisten alkoholfreier Getränke, Schorle und Bier im Wert von mehreren hundert Euro.

Eine Überwachungskamera hielt die Aktion fest: Der Unbekannte ist etwa 25 bis 35 Jahre alt, hat dunkle, an den Seiten kurz rasierte Haare, trug eine hellblaue Jacke mit weißem Emblem auf der linken Brust und darunter eine dunkelblaue Sweatjacke mit einem hellen horizontalen Streifen im Brustbereich. Außerdem trug er eine schwarze Hose mit hellen oder goldenen Streifen auf jeder Seite und schwarze Schuhe. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 02371/9199-0.