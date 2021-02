Einbrecher im Bringhof Unbekannte Einbrecher hebelten in der Nacht vom Montag zum Dienstag, 1. Februar, 18.10 Uhr, bis 2. Februar, 9.15 Uhr, die Notausgangstür des Büros des Bringhofs an der Untergrüner Straße auf. Sie durchsuchten das Büro und nahmen u.a. FFP 2 Masken und die Warnwesten der Mitarbeiter mit.

Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen am Bringhof in Letmathe nimmt die Polizei in Iserlohn/Letmathe entgegen. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter Tel. 02372-9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.