Ein 30-jähriger Iserlohner und ein 31-Jähriger Hemeraner wurden in der Silvesternacht, gegen 1.30 Uhr, Opfer eines Raubüberfalls.

Sie gingen fußläufig die "Westfalenstraße" entlang, als plötzlich ein schwarzer Renault Clio, mit Kennzeichen aus dem Märkischen Kreis, neben ihnen anhielt. Aus dem Fahrzeug stiegen fünf Männer. Zwei der Personen hielten Dachlatten in der Hand. Sie forderten den 30-Jährigen auf seine Jacke und seine Geldbörse auszuhändigen. Bevor er etwas entgegen konnte, traf ihn einer der Dachlatten im Gesicht. Er fiel zunächst gegen eine Hauswand und anschließend zu Boden. Um sich zu schützen, zog er seine Jacke der Marke "Wellensteyn" über den Kopf. Diese wurde ihm in der Folge entrissen. Am Boden liegend traten die unbekannten Männer noch mehrfach auf ihn ein, bevor sie mit dem PKW in Richtung "Friedrichstraße" davon fuhren.

Der 31-Jährige Begleiter konnte einem Schlag mit einer der Latten ausweichen und lief anschließend unverzüglich davon. Er kehrte zurück, nachdem sich die Täter entfernt hatten. Unabhängige Zeugen des Vorfalls eilten zur Hilfe und informierten die Polizei.

Die Täter können wie folgt beschreiben werden: 1. Person

Der erste Täter ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, circa 30-35 Jahre und schlank. Er war schwarz gekleidet mit Mütze. Mund und Nase waren mit einem mit Rollkragen bedeckt.

Der zweite Täter ist etwa 1.70-1,80 Meter groß, circa 30-35 Jahre und schlank. Auch er war schwarz gekleidet mit Mütze.

Die dritte Person war ungefähr 1,80 Meter groß und 25-30 Jahre alt. Er hatte eine Glatze. Die weiteren beiden Tatverdächtigen waren ebenfalls schwarz gekleidet, trugen Mützen und hatten Mund/Nase bedeckt.

Der 30-jährige wurde zur stationären Behandlung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Fahndung nach dem PKW verlief bislang ergebnislos.