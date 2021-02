"Dein Profil gefällt mir!" Kürzlich warnte die Polizei vor sogenannten Romance Scammern, die mit diesem Spruch in sozialen Netzwerken mit Frauen anbandeln. Ist die Liebe entfacht, kassieren die Betrüger schamlos ab. In den vergangenen Wochen transferierten Frauen aus Iserlohn, Hemer, Altena und Plettenberg hohe Summen.

Am Montagabend, 22. Februar, nutzte ein mutmaßlicher Betrüger einen Post der Polizei auf Facebook. Unter dem Beitrag über einen Welpenhandel in Iserlohn meldeten sich zahlreiche weibliche Fans zu Wort. Unter fast allen ihrer Kommentare schrieb ein Mann: "Hallo ..., Dein Profil sieht wirklich gut aus." Ein paar Frauen reagierten auf das Lob. Die Polizei stoppte seine Anmache und sperrte den Facebook-Nutzer für weitere Beiträge.

Auf seinem wenige Tage alten Profil ist ein grau melierter, charmant und sportlich wirkender Mann zu sehen. Wer allerdings nach dem Foto im Internet sucht (zum Beispiel per Google-Bildersuche rückwärts), der stößt auf unzählige Warnungen vor einem Betrüger mit unterschiedlichen Namen und Berufen. Mal ist er Model, mal Militärarzt.

Warnung der Polizei

Die Polizei warnt ausdrücklich: Vorsicht beim Online-Flirt! Vorsicht ist ebenfalls geboten, wenn der/die Angebetete schon nach Tagen von Liebe oder Heiraten, von plötzlichen Notlagen und Geld-Problemen spricht. Wer erotische Fotos verschickt, macht sich erpressbar. Wer schon in die Liebesfalle getappt ist, sollte Anzeige erstatten, rät die Polizei.