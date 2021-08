ISERLOHN. In der Nacht von Montag, 23., auf Dienstag, 24. August, zerstörten unbekannte zwei Reifen (Beifahrerseite) eines schwarzen Opel Astra, der An der Hermannshöhe zum Parken abgestellt war. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Iserlohn unter Tel. 02371/9199-0 erbeten.