Iserlohn. In den letzten Wochen haben sich zwei Einbrüche mit Diebstahl in Iserlohn ereignet. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

Xbox gestohlen

Am Freitag, 7. Januar, brachen Unbekannte zwischen 9 und 14 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wallstraße ein. Sie entwendeten Bargeld und eine Xbox 360.

Auf Schmuck und Bargeld aus

Im Zeitraum Donnerstag, 30. Dezember, 12 Uhr bis Sonntag, 9. Januar, 13 Uhr brachen Unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Königsberger Straße ein. Dazu hebelten sie die die Terrassentür auf der Rückseite des Hauses auf. Im Inneren durchsuchten die Täter sämtliche Schubladen und Schränke. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Iserlohn unter Tel. 02371/9199-0 entgegen.