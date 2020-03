Die neue Kunst Ausstellung „Komponist der Farben“ mit informeller Malerei von Max Heide im Theater Parktheater in Iserlohn, Deutschland.

Farbenfrohe Kunstwerke im Malstil informelle Malerei in den Räumlichkeiten vom Parktheater Iserlohn, Deutschland.

Bilder, die mich an die farbige informelle Malerei von Gerhard Richter erinnern von seinem Film „Gerhard Richter Painting“.

Die gute Nachricht: Die Ausstellung kann noch bis 02.04.2019 angesehen werden. Immer an den Vorstellungstagen jeweils eine Stunde vor Beginn und nach Absprache mit dem Kulturbüro. Weitere Informationen, Nachricht unter: Parktheater Iserlohn