Musik auf höchstem Niveau, gespielt von Musikern, die auf allen Bühnen der Welt zu Hause sind – das Motto des DrahtSaitenAkts setzt sich auch in der 15. Auflage fort. Am Sonntag, 4. September, erklingt von 15 bis 18.30 Uhr wieder Musik in der Historischen Fabrikanlage Maste Barendorf, Baarstraße 220 – 226, – neben Barock und Klassik auch Folk, Weltmusik, Jazz und Pop.

In fünf verschiedenen Häusern wird gleichzeitig musiziert, denn beim Barendorfer Musik-Fest hat das Publikum fünf Mal die Wahl zwischen verschiedenen Konzerten und stellt sich das persönliche Konzertprogramm selbst zusammen. In jeder der fünf Spielstätten gibt es immer abwechselnd 30 Minuten Musik und 15 Minuten Pause, und das auf allen Bühnen gleichzeitig. Jedes 30-Minuten-Programm ist ein in sich abgeschlossenes Konzert.

Beim diesjährigen DrahtSaitenAkt sind 19 Musiker zu hören. Sie treten in verschiedenen Ensembles oder auch solistisch auf. Jazzgesang mit Gitarre und Piano liefert das Duo Dreesmann & Weber aus Iserlohn, das zum ersten Mal dabei ist. Der bekannte und fantastische Marimbaphonist Simon Roloff und seine Partnerin Greta Schaller (Saxophon) begeistern das Barendorfer Publikum schon seit vielen Jahren. Das international erfolgreiche Iserlohner Amadeus Guitar Duo, seit 30 Jahren auf den großen Bühnen der Welt unterwegs, liebt die besondere Atmosphäre im Museumsdorf und ist fester Programmteil des Klassik-Fests. Zum vierten Mal zu Gast ist das Streichquartett Les Sirénes um die Geigerin Freya Deiting aus Dortmund. Neu im Programm ist die exzellente Harfenistin Lea-Maria Löffler aus Detmold, die gerade in Israel bei einem der wichtigsten Harfen-Wettbewerbe der Welt den hochdotierten 2. Preis gewonnen hat. Zwei wunderbare neue Ensembles sind Gentle Spirits (Blockflöten, Erzlaute und Percussion), die wie auch die Attick Groove Connection (zwei Gitarren, Bass und Gesang) aus Göttingen kommen.

Der DrahtSaitenAkt ist Teil des neuen Festivalverbunds FERROMONE des Netzwerks WasserEisenLand mit außergewöhnlichen Veranstaltungen an Stätten der Industriekultur in Westfalen. Mehr Infos zu unseren Kooperationspartnern finden Interessierte unter https://www.wassereisenland.de/FERROMONE

Eintrittskarten gibt es ab sofort zum Preis von 18 Euro (ermäßigt 12 Euro für 10- bis 18-Jährige) bei der Stadtinformation Iserlohn (Bahnhofsplatz 2, Telefon 02371 217-1819) und online über www.iserlohn.de.