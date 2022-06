Paradiesvogel Michael Klammt („Der Kaleu“) verbrachte acht Wochen im Schaufenster seiner „neuen Wohnung“ an der Unnaer Straße 9 in der Iserlohner Fußgängerzone.

Für seine Kunst-Performance mietete er ein leerstehendes Ladenlokal an: „Den Laden, ehemals Modehaus DeLu, hatte ich als Wohnung mit Schlafraum, Wohnzimmer und Keller umgestaltet“, verriet er dem Stadtspiegel (wir berichteten).

hochgeladen von Anja Jungvogel

Jetzt soll das gesamte Mobiliar verschenkt werden. „Das Inventar kann am Mittwoch, 29. Juni von 10 bis 18 Uhr, im Ladenlokal abgeholt werden“, so der Kaleu.

In den acht Wochen im Schaufenster hat er jede Menge erlebt, sogar Autogramme gegeben: „Manchmal wurde ich zum Eis oder zu einer Pommes eingeladen und zweimal erhielt ich Einladungen von netten Damen zum Kaffee“, schwärmt er.

Sogar das Fernsehen hat über den Iserlohner berichtet. „Es gab einen Beitrag von Sat.1 und einen vom WDR.“

Sein nächstes Projekt soll auch wieder viel Blicke auf sich ziehen. Anfang Juli will sich Michael Klammt mit einem Protestschild vor Arbeitsamt in Düsseldorf platzieren. Was darauf zu lesen sein wird, bleibt allerdings noch geheim.