Iserlohn. Am Samstag, 12. Februar, um 15 Uhr erleben Groß und Klein im Parktheater Iserlohn die zauberhafte Welt aus 1001 Nacht. Das Theater Liberi inszeniert die jahrhundertealte Geschichte um den Jungen mit der Wunderlampe als modernes Musical für die ganze Familie.

Aladin ist ein einfacher Straßenjunge, bis sein Leben schlagartig auf den Kopf gestellt wird: Gerade erst hat er Prinzessin Yasmin kennengelernt, die mit allen Mitteln versucht, ihr Volk vor dem bösen Zauberer Dschafar zu schützen. Dschafar will den Sultan loswerden und die Macht mit Hilfe einer Lampe an sich reißen. Ausgerechnet Aladin soll ihm dabei helfen, doch das Vorhaben geht schief und Aladin sitzt in einer Höhle fest. Aladin entdeckt die Wunderlampe und befreit den Dschinni. Aladins Probleme scheinen auf einen Schlag gelöst, denn wo ein Dschinni, da auch drei Wünsche. Doch Magie allein wird nicht reichen, um Yasmin zu helfen und Dschafars finstere Pläne zu durchkreuzen.

Das Musical ist geeignet für Zuschauer ab vier Jahren. Die Tickets kosten im Vorverkauf 25, 22 oder 18 Euro je nach Kategorie, Kinder bis 14 Jahre erhalten eine Ermäßigung in Höhe von 2 Euro. Der Preis an der Tageskasse beträgt zuzüglich 2 Euro. Erhältlich sind die Tickets unter www.theater-liberi.de und bei ausgewählten Vorverkaufsstellen.