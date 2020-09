Der Kabarettist Andreas Rebers tritt am Donnerstag, 24. September, um 20 Uhr im Parktheater Iserlohn auf.

Rebers, die mit unzähligen Preisen überhäufte Kabarett-Abrissbirne, ist ein Arbeiter im Pointenberg des Herrn. Mit der Wahrheit, vor allem der unbequemen, nimmt er es sehr genau, denn wenn man Wahrheiten, die einem nicht passten, in den Schrank sperre, würden sie giftig, so Rebers. Und damit nicht die Falschen den Giftschrank öffnen, macht er es lieber selbst.

Sein Programm „Ich helfe gern“ ist ein Programm über alles, was toxisch ist: Schuldgefühle, faule Kredite, faule Ausreden, Nazismus und Narzissmus. Also ein Programm über die moralische Großmacht Deutschland. Hier wird Volkes Stimme mit Volkes Stimme entlarvt. Gegen Wahn und Populismus – hilft nur ein guter Exorzismus. Andreas Rebers hilft gern.

Karten erhältlich

Die Vorstellung wurde coronabedingt verschoben. Eintrittskarten und Abo-Ausweise behalten ihre Gültigkeit. Zusätzliche Karten für den neuen Termin sind über die Stadtinformation Iserlohn unter Tel. 02371/2171819 und per E-Mail an stadtinfo@iserlohn.de erhältlich.