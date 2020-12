Das städtische Kinder- und Jugendbüro Iserlohn verlängert sein Online-Bastel- und Spielangebot und bietet sowohl zwischen den Feiertagen als auch im neuen Jahr Kindern ab sechs Jahren zweimal täglich ein Programm über das Meeting-Tool "Zoom" an:

Vom 27. Dezember bis 10. Januar kann im virtuellen Raum gemeinsam mit unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern täglich in der Zeit von 11 bis 11.45 Uhr und von 14 bis 14.45 Uhr gemalt, gebastelt, Silvester-Party-Deko hergestellt oder es können Fantasiegeschichten geschrieben werden. Auch eine interaktive Outdoor-Tour in Form einer Winterrallye ist dabei: Gemeinsam wird im Zoom-Raum gestartet, um anschließend via Telegram (Handy-App) draußen aktiv zu werden. Es werden Aufgaben erledigt und Rätsel gelöst. Jeden Tag gibt es neue Aufgaben und ein neues Abenteuer, das es zu erleben gilt.

Ausführliche Informationen zu allen Angeboten hat das Kinder- und Jugendbüro auf seiner Internetseite www.kinderundjugendbuero-iserlohn.de (bitte Aktuelles / Ferienspiele anklicken), bei Facebook unter Kinder- und Jugendbüro Iserlohn sowie bei Instagram unter kijubue_iserlohn veröffentlicht.

Anmeldung per SMS

Eine Anmeldung ist per SMS möglich unter Tel. 0152/ 54016023. Bei der Anmeldung sind Vorname, Name, Anschrift und Geburtsdatum des Kindes sowie eine Telefonnummer für Rückfragen anzugeben. Das Kinder- und Jugendbüro schickt anschließend die notwendigen Zugangsdaten zu, mit dem sich das Kind zu dem entsprechenden Kurs in das Meeting einloggen kann.

Auf Grund der gesetzlichen Regelungen nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist die Anmeldung der Kinder nur mit ausgefüllter und unterschriebener Einwilligung zur Datenerhebung möglich. Sollte diese dem Kinder- und Jugendbüro noch nicht von früheren Aktionen vorliegen, so kann sie auf der Internetseite des Kinder- und Jugendbüros heruntergeladen werden. Die ausgefüllte Erklärung muss anschließend per E-Mail an kijubue@iserlohn.de gesandt werden.

Für weitere Informationen und Rückfragen steht die Leiterin des Kinder- und Jugendbüros Petra Lamberts unter Tel. 0152/54016023 oder per E-Mail an kijubue@iserlohn.de zur Verfügung.