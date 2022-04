Iserlohn. Bereits zum 21. Mal wird nach dem originellsten, stimmigsten, markantesten oder kurzum schönsten Krimi-Cover des Jahres gefahndet. Die Jury von "Bloody Cover" nominierte dazu in Zusammenarbeit mit dem SYNDIKAT, dem Verein zur Förderung deutschsprachiger Kriminalliteratur und krimi-forum.de aus fast 600 Krimi-Neuerscheinungen deutschsprachiger Autoren des Jahres 2021 zwölf Finalisten. Das Lese-Publikum hat jetzt die Möglichkeit, über das "Bloody Cover 2022" abzustimmen und über den Siegertitel zu entscheiden.

Jetzt abstimmen!

Die nominierten Titel werden in der Stadtbücherei Iserlohn ab sofort bis Donnerstag, 28. April, präsentiert und können im Anschluss auch ausgeliehen werden. Die Wertung kann im Internet unter http://bloodycover.de/ oder direkt in der Stadtbücherei am Alten Rathausplatz 1 vorgenommen werden. Als Belohnung werden unter den vor Ort abgegebenen Wertungen 23 spannende Krimis verlost.

Das Gewinner-Cover wird im Rahmen der Iserlohner CRIMINALE 2022 (18. bis 22. Mai) bei der Benefizgala am Mittwoch, 18. Mai, im Parktheater Iserlohn bekanntgeben. Der Preis ist undotiert und wird an den Verlag übergeben.

Die nominierten Cover:

Die nominierten Cover (in alphabetischer Reihenfolge der Autoren und Autorinnen) sind:

Johannes Groschupf – Berlin Heat (Suhrkamp)

Wolf Harlander - Systemfehler (Rowohlt Polaris)

Carsten Sebastian Henn – Rum oder Ehre (Dumont)

Christian Kraus – Tief wirst du schlafen Droemer

Merle Kröger – Die Experten (Suhrkamp)

Anja Marschall (Hrsg.) – Kaffee. Mokka. Tot. (Emons)

Susanne Mathies – Mord im Lesesaal (Gmeiner)

Ina Resch – Die Farbe des Vergessens (Emons)

Maike Rockel – Das Konzerthaus (CW Niemeyer)

Veronika Rusch – Der Tod ist ein Tänzer (Piper)

Ulf Torreck – Escape Zone (Piper)