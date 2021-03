Die Bücherei Herz Jesu Grüne durfte am vergangenen Freitag, 5. Februar, 40 neue Lesehelden mit Urkunden ehren.

In den vergangenen Wochen haben sich mehrmals eine Büchereimitarbeiterin und die Kinder und Erzieherinnen vom Kindergarten St. Hildegard, aber auch die Kinder daheim, auf digitalem Weg getroffen. Zusammen wurden Bücher gelesen und besprochen. Es wurde gemalt und gebastelt. Wie ein Buch hergestellt wird, von der Idee bis zum Druck und vom Verlag bis in die Bücherei war dabei das zentrale Thema. So füllten die Kinder nach und nach ihre eigenen Buchseiten. Neben Bastelarbeiten zu den vorgelesenen Erzählungen, entwickelten die Kinder mit einem Storyboard selbstständig Geschichten. Zum Abschluss haben alle Teilnehmer ihre Bücher mit einem gewachsten Faden gebunden.

Obwohl man sich nur via Bildschirm sehen konnte, waren die Kinder mit Feuereifer dabei. Unterschiede zwischen Geschichten und Sachbüchern wurden genauso thematisiert, wie auch der pflegliche Umgang mit Büchern. Denn weiteren Lesestoff gibt es natürlich nicht nur für die jungen Lesehelden in der Bücherei Herz Jesu Grüne.

Auch wenn diese derzeit geschlossen hat, fährt doch regelmäßig ein Büchertaxi durch Letmathe und Iserlohn. Einfach in der Bücherei den persönlichen Bücherwunsch per Mail koeb@herz-jesu-gruene.de oder unter Tel. 02374-973794 angeben, dann kommt der kostenfreie Bring-Dienst vorbei. Den Medienkatalog findet man unter www.buechereigruene.de.

Das Leseheldenprojekt zum „Büchermachen“ wird aktuell auch noch im Kindergarten St. Kilian in Letmathe durchgeführt. Über die Video-Konferenz-Plattform Big Blue Button kommen gerne Mitarbeiterinnen der Bücherei für ein digitales Abenteuer auch in weitere Einrichtungen. Ist die Internetverbindung nicht stabil, wird mit Videos gearbeitet. „Wir sind LeseHelden“ ist eine Initiative im Rahmen von „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“, ein Programm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Durch ehrenamtliche Mitarbeiter hat die Bücherei so die Möglichkeit dieses Projekt kostenlos für Teilnehmer und Bündnispartner anzubieten. Anfragen i per Mail unter koeb@herz-jesu-gruene.de.