Das Gymnasium Letmathe in Iserlohn lädt alle interessierten Eltern von Kindern des vierten Grundschuljahres im Vorfeld der diesjährigen Anmeldungen zu einer offenen Gesprächsrunde am Dienstag, 26. Januar, um 19 Uhr ein. Aufgrund der Pandemie "kann diese Gesprächsrunde nicht wie in den letzten Jahren in der Schule stattfinden, sondern nur in digitaler Form.", heißt es in der Ankündigung.

Eltern, die teilnehmen möchten, werden gebeten, eine E-Mail an: scholte@gymnasium-letmathe.de zu schicken, um den Einladungslink zu erhalten.

Neben der Schulleitung werden auch Kollegen der Erprobungsstufe als Gesprächspartner zur Verfügung stehen, um in informeller Atmosphäre unter anderem Fragen zum Übergang und zur Lern- und Arbeitsweise in der Erprobungsstufe sowie Fragen zur pädagogischen Konzeption und individuellen Förderung zu beantworten.

Der Abend richtet sich an alle Eltern, die im Hinblick auf die richtige Schulwahl für ihr Kind noch Beratungs- und Informationsbedarf haben.