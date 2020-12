Iserlohn. Die Förderstiftung der Musikschule Iserlohn spendiert auch für das kommende Jahr jedem Zweitklässler acht Euro pro Monat und damit fast die Hälfte des Kursentgeltes für die neue "Musikalische Grundausbildung". Damit sollen möglichst viele Kinder diesen Einstieg in die Musikschule erleichtert bekommen und die Freude an der Musik mit Gleichaltrigen teilen können.

Am 11. Januar beginnen die einjährigen Kurse wieder in Iserlohn (Gartenstraße 39) und in der Zweigstelle Letmathe (Von-der-Kuhlen-Straße 14). Gemeinsam geht es um Singen, Bewegen und Tanzen zur Musik, einfaches Musizieren auf Kinderinstrumenten und Musikhören – ein beliebter Start in die Welt der Musik. Und die Kinder können viele "echte" Instrumente selbst ausprobieren und ihr Lieblingsinstrument kennenlernen. Der Kurs fördert zudem musikalische und soziale Aspekte wie Selbstvertrauen, Konzentration, Geschicklichkeit in Bewegungen und sprachliche Fähigkeiten und bereitet auf einen eventuell anschließenden Instrumentalunterricht vor.

Alle Kurse dauern einmal wöchentlich fünfzig Minuten und finden am späteren Nachmittag statt, damit auch Kinder teilnehmen können, die bis zum Nachmittag in der Betreuung sind. Aktuell werden alle Kurse nur mit etwa der Hälfte der üblichen Teilnehmerzahl belegt. Falls die Kurse später beginnen müssen, werden die Teilnehmer benachrichtigt. Die ersten zwei Unterrichtseinheiten sind Probestunden, die bei Abbruch kostenlos sind.

Anmeldungen sind noch bis Mittwoch, 16. Dezember, möglich. Weitere Informationen und Anmeldeformulare gibt es in der Zweigstelle Letmathe (Tel. 02374 / 15702), im Sekretariat der Musikschule Iserlohn (Gartenstraße 39, Tel. 02371 /217-1953), per E-Mail-Anfrage an musikschule@iserlohn.de sowie im Internet unter www.musikschule.iserlohn.de.